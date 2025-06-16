На Ставрополье пройдет первый фестиваль кайтсерфинга

Первый фестиваль кайтсерфинга «Ставрополье рулит» пройдет 29 июня на реке Маныч в Ставропольском крае. Мероприятие посетят около 10 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Апанасенковского муниципального округа Дениса Климова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Для гостей подготовили развлекательно-образовательную программу. Взрослые и дети смогут впервые попробовать заняться этим видом спорта под руководством профессиональных инструкторов.

«Люди смогут в первый раз попробовать себя в этом виде спорта, и не только взрослые, но и дети, будут работать профессиональные инструкторы»,— отметил Денис Климов.

В фестивале примут участие жители Ростовской области и Москвы. Организаторы также рассчитывают на присоединение гостей из Калмыкии и международных участников. Как напомнил глава округа, в 2019 году реку Маныч посещал спортсмен из Аргентины.

Развлекательная программа начнется в 11 утра и продлится до позднего вечера. Для детей запланирована бесплатная раздача сладкой воды и мороженого. В течение дня и вечером будут выступать кавер-группы. Возможно участие воздухоплавателей из Кавказских Минеральных Вод.

Николай Аксенов