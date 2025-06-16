Под Саратовом в ДТП погибли три человека и трое пострадали, проводится проверка

Красноармейская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП с тремя погибшими и таким же количеством пострадавших в Саратовской области. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 12:25 сегодня, 16 июня, на 388 км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград». Там столкнулись автомобили «ВАЗ-2104» и «Хендай Крета».

В ДТП погибли водитель и двое пассажиров отечественного транспортного средства. Трое человек пострадали, их увезли в лечебное учреждение. На место аварии выехал и.о. Красноармейского межрайонного прокурора Дмитрий Постивой.

Павел Фролов