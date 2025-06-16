На трассе Сарапул—Воткинск с 16 июня ограничат движения большегрузов

На трассе Сарапул—Воткинск с 18.00 16 июня до 23:59 30 июля ограничат движения большегрузного транспорта свыше 6 т на участке региональной дороги Сарапул—Воткинск, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Ограничение касается участка от автодороги Воткинск—Чайковский до поворота на село Перевозное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На данном участке начнется ремонт. Работы включают разбор железнодорожных путей, ликвидацию пучин и замену дорожной одежды. Ограничение не затронет рейсовый пассажирский транспорт и автомобили, перевозящие продукты первой необходимости, лекарства и другие важные грузы. Временные дорожные знаки уже установлены, объезд для большегрузов возможен по региональным дорогам Ижевск—Воткинск и Воткинск—Чайковский.