Русская православная церковь (РПЦ) — крупнейшая из 15 автокефальных поместных православных церквей, в официальном списке исторического старшинства поместных церквей (диптихе) занимает пятое место. Представлена в 103 странах мира. Ведет свою историю от крещения Руси в 988 году. В 1589 году митрополит Иов стал первым патриархом Московским и всея Руси, а автокефалия была признана Константинопольским патриархатом.

30 мая 1991 года РПЦ получила юридический статус, зарегистрирована как централизованная религиозная организация. В 2007 году произошло воссоединение РПЦ с Русской православной церковью заграницей, созданной в 1920-х годах русскими эмигрантами. С 1 февраля 2009 года Русскую православную церковь возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Резиденция патриарха находится в московском Даниловом монастыре.

По данным на 2024 год, в структуре РПЦ — 325 епархий, 402 архиерея, 36,7 тыс. священников, 5 тыс. диаконов, 41,2 тыс. храмов и 994 монастырей. В составе церкви имеются 22 синодальных учреждения по основным сферам деятельности, при РПЦ действуют 56 высших духовных учебных заведений.