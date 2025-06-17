Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Кирилл (в миру — Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1962–1965 годах работал техником-картографом в Северо-Западном геологическом управлении. В 1967 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1970-м — Ленинградскую духовную академию.

В 1969 году пострижен в монашество, рукоположен в иеродиакона, затем в иеромонаха. Преподавал богословие в ленинградских духовных школах, был личным секретарем митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. В 1971-м возведен в сан архимандрита. В 1971 году стал представителем РПЦ при Всемирном совете церквей (ВСЦ) в Женеве, более 20 лет был членом центрального комитета и исполкома ВСЦ.

В 1976 году рукоположен в сан епископа Выборгского, в 1977-м возведен в сан архиепископа. Управлял патриаршими приходами в Финляндии. В 1984–1988 годах — архиепископ Смоленский и Вяземский. В 1991 году возведен в сан митрополита. В 1989–2009 годах — председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 1 февраля 2009 года — патриарх Московский и всея Руси.

Награжден орденами Святого апостола Андрея Первозванного, «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, Дружбы, Александра Невского и многими другими наградами. Автор более 20 книг, в их числе «Святая Русь — вместе или врозь? Патриарх на Украине» (2009), «Передовой отряд Церкви» (2009), «Подумайте о будущем человечества» (2018).