Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о механическом арт-объекте, посвященному непостоянству времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fiona Kruger Фото: Fiona Kruger

С момента своего основания в 2002 году бренд DeBethune был ультраконцептуальным — фантастического вида часы с не менее сложными механизмами. Потом, правда, после того, как компанию покинул Дэвид Занетта, с ней происходили разные перетурбации, и эту концептуальность, футуристичность, какую-то невероятную крутизну бренд подрастерял. Но сейчас, кажется, Дени Флажоле — один из двух основателей, оставшийся в бренде — ему это все возвращает.

По крайней мере, именно так мне хочется оценить новое партнерство DeBethune c Foundation CAB. Основанный в 2012-м фонд CAB в Брюсселе — это некоммерческое пространство, посвященное продвижению бельгийского и международного минималистского и концептуального искусства. Первый результат партнерства — механический арт-объект.

Вместе с художницей Фионой Крюгер Дени Флажоле создал Mystery Box: Forget Time — объект, вдохновленный трудами физика Карло Ровелли о непостоянстве времени. Представленная Фионой Крюгер и разработанная в тесном сотрудничестве с Дени Флажоле, эта погружающая работа объединяет искусство, философию и часовое искусство. Часть объекта — это часы, но они тут не для измерения или фиксации, а для изменения нашего восприятия времени и отношений с ним.

Анна Минакова