В Уфе суд оставил в силе наказание замначальника Центра занятости

Советский райсуд Уфы оставил в силе штраф заместителю директора Республиканского Центра занятости населения Денису Насибуллину. Ранее мировой судья судебного участка №3 по Советскому району признал его виновным в нарушении условий предоставления субсидий (ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ) и оштрафовал на 10 тыс. руб., указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, Центр занятости населения заключил контракт на ремонт своего здания в Федоровском районе стоимостью 3 млн руб. Проведенная прокуратурой проверка показала, что подрядчик не выполнил работы, предусмотренные контрактом, стоимостью 101 тыс. руб. В частности, не установил световой указатель, освещение и подвесной потолок в двух помещениях, а с прилегающей территории не вывез строительный мусор.

Оставляя штраф в силе, суд пришел к выводу, что «собранным по делу доказательствам была дана правильная оценка на предмет их относимости, допустимости, достоверности, достаточности для установления обстоятельств».

Венера Хисамова