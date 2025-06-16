Алексей Текслер возглавил список «Единой России» на выборах в заксобрание

Губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер возглавил партийный список кандидатов в депутаты законодательного собрания региона. Всего в перечне 46 человек. Список утвердили и выдвинули на выборы делегаты конференции челябинского регионального отделения партии 16 июня.

По словам руководителя регионального исполкома «Единой России» Дениса Моисеева, в список внесли победителей предварительного голосования, согласованные президиумом генерального совета партии. Включить в список кандидатуру Алексея Текслера предложил также президиум генсовета.

В первой тройке, кроме губернатора, два участника специальной военной операции: мастер участка ОАО «ММК-Метиз» Андрей Орехов и депутат Госдумы Олег Голиков. За ними идут спикер заксобрания Олег Гербер, его заместитель Анатолий Еремин, участник СВО Александр Заозеров, мэр Челябинска Алексей Лошкин, депутат Госдумы Владимир Павлов, депутат заксобрания Евгений Губанов и сенатор Олег Цепкин. Также среди кандидатов-списочников председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков, его заместитель Денис Лапотышкин, а также 14 действующих депутатов законодательного собрания региона.

Кроме того, на региональной конференции «Единой России» были выдвинуты кандидаты партии по одномандатным округам. Среди них 13 действующих депутатов законодательного собрания, а также бывший кандидат в губернаторы Челябинской области от партии КПРФ Эльдар Гильмутдинов.