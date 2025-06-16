У Нижне-Исетского водохранилища построят гостиницу среди коттеджей

В Нижне-Исетском микрорайоне Екатеринбурга планируют построить трехэтажную гостиницу среди коттеджей. Как указано в документах на сайте городской администрации, «Нижнеисетская гостиница» запроектирована по адресу ул. Кутузова, 85. Сейчас решение о переводе земельного участка под «гостиничное обслуживание» проходит общественные обсуждения, на данный момент участок находится в зоне Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа).

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«Архитектурный облик проектируемого здания решен с помощью крупных элементов фасада, выделенных в различные плоскости за счет разных толщин стен и отделки фасадов, это позволило создать выразительный образ»,— указано в документах. Гостиница будет рассчитана на 15 мест, общая площадь здания — 560 кв. м.

В экономическом обосновании говорится, что Чкаловский район Екатеринбурга имеет высокий дефицит на рынке гостиничных услуг в микрорайоне Нижнеисетский. «На территории микрорайона размещается городской Нижнеисетский пруд и множество природных парков для отдыха и туризма горожан и приезжих. Строительство гостиницы с объектами общепита и бытовых услуг создаст дополнительные рабочие места»,— говорится в документах. Отметим, что в Нижнеисетском микрорайоне находятся «цыганские коттеджи», некоторые из них сдают в аренду.

Общественные обсуждения проходят до 27 июня. Оставить замечания и предложения можно до 18 июня.

Мария Игнатова