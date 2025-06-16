В Екатеринбурге создадут филиал Надеждинского металлургического комбината

Надеждинский металлургический комбинат откроет филиал в Екатеринбурге. Соответствующее решение совета директоров размещено на сервере раскрытия корпоративной информации сегодня, 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение поддержали все семь присутствующих членов совета. Филиал будет находиться на ул. Самолетная, 55, где расположена дочерняя компания НМЗ «Метресурс-С». Там планируют открыть «Цех переработки металла».

ПАО «Надеждинский металлургический завод» расположен в Серове (Свердловская область) и занимается, по данным системы «Спарк», производством сортового горячекатаного проката и катанки. Общество имеет три дочерние компании: санаторий «Чистые ключи», а также «Стромос-С» и «Метресурс-С» (хранение и переработка лома). В 2024 году выручка компании составила 34,4 млрд руб., чистая прибыль — 2 млрд руб.

Анна Капустина