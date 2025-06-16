В Краснодаре воспитательницу будут судить за жестокое обращение с детьми

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы Краснодара, ранее работавшей воспитательницей в одном из детских садов краевого центра. О завершении расследования сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Уголовное дело об истязании детей и о неисполнении обязанностей по воспитанию было возбуждено в марте 2025 года после того, как в социальных сетях появились видеозаписи камер наблюдения в одной из групп детского сада. На видео попали моменты, когда воспитательница грубо обращалась с детьми младшей группы, толкала их, хватала за волосы, тащила по полу.

Воспитательница, проработавшая в детском саду около четырех лет, признала вину. Женщина объяснила свои поступки усталостью и сложностью работы с маленькими детьми. Следствие выяснило, что сотрудница дошкольного учреждения допускала жестокое обращение с воспитанниками в течение нескольких месяцев, с декабря 2024 года по март 2025 года.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

Анна Перова, Краснодар