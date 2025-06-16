Крымчанин убил тещу на глазах у сына

В Севастополе задержали мужчину, который убил бывшую тещу на глазах у ребенка. Об этом “Ъ” сообщили в прокуратуре города-героя. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По информации надзорного ведомства, 63-летняя местная жительница шла со своим малолетним внуком из магазина домой по Фиолентовскому шоссе. На нее напал бывший зять и ударил ножом в шею. «От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия»,— уточнили в прокуратуре. Преступник попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами, которые позже вызвали полицию.

Известно, что 46-летний мужчина проживал в Бахчисарае. Год назад он расстался с женой, которая перебралась к матери вместе с шестью детьми. В семейном разладе он винил тещу.

Александр Дремлюгин, Симферополь