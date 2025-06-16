На трех улицах в Ростове ограничили подачу воды из-за порыва

Из-за порыва водопровода в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону с перебоями в водоснабжении столкнулись жители нескольких улиц. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону.

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Так, пока специалисты аварийных служб устраняют последствия аварии, холодное водоснабжение ограничили в границах бульвара Комарова – проспекта Космонавтов – проспекта Королева.

Восстановить подачу воды планируют до 18:00 16 июня.

Мария Хоперская