В Кетовском округе мотоциклист погиб после столкновения с деревом

После столкновения с деревом в Кетовском округе погиб мотоциклист, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, вечером 15 июня 49-летний пьяный водитель мотоцикла JHL Z8i модели эндуро (предназначен для езды по труднопроходимым участкам, менее маневренный на асфальте — прим. «Ъ-Южный Урал») без прав двигался от СНТ «Эталон» в сторону дороги Курган — Половинное. Не справившись с управлением, он врезался в дерево. Транспортное средство отбросило водителя на 14-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. Мотоциклист погиб на месте, подростка с травмами доставили в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска