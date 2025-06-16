По итогам 2024 года Удмуртия заняла 45-е место в рейтинге регионов России по доходам населения, опустившись на четыре позиции по сравнению со вторым кварталом 2024 года, следует из исследования «РИА Новости». Рейтинг был составлен на основе соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Медианная зарплата в Удмуртии в 2024 составляла 41,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Удмуртии данный показатель составил 1,85. Также за год доля населения за чертой бедности в Удмуртии сократилась на 1,8 процентных пункта и составила 6,9%.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем отношения доходов к стоимости товаров и услуг — 3,94, Ненецкий — 3,74 и Чукотский — 3,21 автономные округа. В конце списка оказались Ингушетия (1,13), Карачаево-Черкесия (1,21) и Тыва (1,26).