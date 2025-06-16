Черное море у берегов Кубани продолжает прогреваться

Температура воды в акватории Черного моря у побережья Краснодарского края постепенно приближается к значениям, считающимся комфортными для купания. На фоне установившейся в начале июня жары прогрев воды ускорился, однако с приходом дождей и понижения температуры темпы этого процесса снизились, следует из данных Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На утро 16 июня наиболее высокие значения температуры воды зафиксированы у побережья Туапсе, Анапы и Новороссийска — до +21 градуса. В Геленджике вода прохладнее — около +20 градусов, в Сочи — не выше +18.

Тем временем в Азовском море температура уже достигла устойчиво теплых показателей: у побережья Ейска — до +24 градусов, в Приморско-Ахтарске — до +23, в Темрюке — около +22.

Вместе с тем погодная обстановка в регионе остается неблагоприятной. До конца суток 17 июня продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное из-за проливных дождей, гроз, града и усиления ветра. На морском участке между Анапой и Сочи сохраняется вероятность образования смерчей.

Сочи, оказавшийся в эпицентре циклона, принял на себя основной удар стихии. Ливневые дожди, начавшиеся накануне вечером, продолжаются. В связи с погодными условиями городские пляжи временно закрыты для посещения и купания.

Вячеслав Рыжков