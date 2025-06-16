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В Ярославской области выявили свыше 50 пьяных водителей

Сотрудники ярославской Госавтоинспекции за прошедшие пятницу и выходные дни выявили 51 водителя, управлявшего машиной в состоянии опьянения или отказавшегося от освидетельствования. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Трое из пойманных нарушителей повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. Напомним, что за управление автомобилем пьяному водителю грозит штраф 45 тыс. руб. и лишение прав или административный арест. При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность.

Алла Чижова

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