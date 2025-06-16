Politico: восточные страны НАТО готовят системы здравоохранения к войне

Все государства восточного фланга НАТО пересматривают протоколы реагирования на кризисы своих систем здравоохранения, пишет Politico. По информации издания, например, в Литве больницы устанавливают электрогенераторы и создают запасы лекарств и воды на случай отключения электро- и водоснабжения.

В публикации Politico утверждается, что в Эстонии медработникам закупают спутниковые телефоны на случай выхода из строя мобильных сетей, а сотрудникам скорой помощи выделяют бронежилеты. Также в стране закупают мобильные медицинские пункты. В статье приводится высказывание замглавы эстонского департамента здравоохранения Рагнара Вайкнеметса, который заявил, что «нападение России является вопросом времени». Он также высказал мнение, что многие больницы в Восточной Европе, оставшиеся после советского периода, уязвимы из-за особенностей своей архитектуры. По его словам, теперь медучреждения думают, как в случае необходимости перенести операционные в подвалы.

Польша в период своего председательства в Совете ЕС сделала акцент на подготовке систем здравоохранения ЕС к военному конфликту, указывает Politico.