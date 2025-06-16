В заповеднике «Утриш» на Черном море нарушаются противопожарные меры

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения норм пожарной безопасности, а также природоохранного законодательства на территории заповедника «Утриш». Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал прокуратуры Краснодарского края Фото: telegram-канал прокуратуры Краснодарского края

Проверка установила, что в заповеднике «не обеспечивается надлежащее противопожарное обустройство» особо охраняемой природной территории (ООПТ). Так, ранее по иску прокурора суд обязал ФГБУ «Государственный природный заповедник Утриш» установить 70 пожарных резервуаров. Однако сейчас установлено всего десять, а по остальным «все еще ведется закупка и монтаж». Часть специального противопожарного транспорта в заповеднике находится в нерабочем состоянии, штат пожарных не укомплектован. «Руководству заповедника направлено представление об устранении нарушений», заявили в прокуратуре.

Государственный природный заповедник «Утриш» расположен на участке побережья Черного моря между Анапой и Новороссийском. ООПТ площадью 10 тыс. га создана для защиты экосистемы восточно-средиземноморских субтропиков. В августе 2020 года в заповеднике произошел пожар, погибли лесные насаждения на площади около 130 га. Ущерб от пожара был оценен в 980 млн руб.

Анна Перова, Краснодар