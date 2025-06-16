В парке Центрального района Тольятти после проваленного второго этапа благоустройства начался третий

В парке Центрального района Тольятти начался третий этап благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Этим летом в рамках заключительного этапа благоустройства работы запланированы на аллее, выходящей на ул. Победы. Подрядчиком является ООО «Солнечная долина». Планируется заменить покрытие, установить новые урны, скамейки, световые опоры, уличные видеокамеры.

Что касается второго этапа благоустройства на аллее, прилегающей к ул. Карла Маркса, подрядчик с исполнением муниципального контракта не справился.

«В настоящее время независимая экспертиза устанавливает объем выполненных работ»,— сообщили в горадминистрации.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», подрядчиком, который в рамках второго этапа должен был обновить аллею в западной части парка, являлось ООО «Стройсервис». Работы должны были завершиться еще 30 августа 2024 года, однако выполнены были лишь частично.

На затянувшийся ремонт парка во время первого объезда города обратил внимание тогда еще и. о. главы Тольятти Илья Сухих. Причиной затяжки он назвал элементарное отсутствие должной коммуникации между администрацией и подрядной организацией.

«Ситуацию, конечно же, поправим, коммуникацию выстроим. И уверен, что впредь коллеги будут более вдумчиво и ответственно подходить к реализации столь знаковых для горожан проектов»,— заявил в конце ноября 2024 года господин Сухих. Но второй этап благоустройства так и не был завершен.

Алексей Алексеев