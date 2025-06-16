В Удмуртии запустили услугу «Социальная няня» для родителей

В Удмуртии запустили новую меру поддержки — «Социальная няня», сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Услугой смогут воспользоваться молодые семьи, включая родителей до 35 лет, студентов, многодетные семьи, одиноких родителей и семьи участников СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мера поддержки включает бесплатный присмотр и уход за детьми в возрасте до трех лет на дому или во время прогулки, организацию досуга ребенка, обеспечение соблюдения им личной гигиены и режима дня»,— говорится в сообщении.

Для получения услуги необходимо обратиться в филиалы Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения или в Республиканский центр адаптации с письменным заявлением и копиями документов: паспорта, СНИЛС, справки от педиатра, свидетельства о рождении и полиса ОМС ребенка.