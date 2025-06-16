Лже-юристы в Сочи похитили у 36 пенсионеров 2,6 млн рублей

Прокуратура Сочи направила в суд дело о мошенничестве, где двое мужчин под видом юридических услуг обманули 36 пенсионеров на сумму свыше 2,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Двух задержанных обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, с марта 2021 года по апрель 2022 года они организовали в Сочи офис компании «ЮК Принцип права» и через СМИ и интернет распространяли ложную информацию о предоставлении квалифицированной правовой помощи пожилым людям.

Один из обвиняемых убеждал пенсионеров в полном решении их вопросов, однако фактически никаких юридических услуг не оказывал.

Пострадали 36 человек, общий ущерб составил более 2,6 млн руб. Дело рассмотрит Центральный районный суд Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте 53-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве с квартирой ветерана ВОВ — по версии следствия, она подделала документы и переоформила жилье на родственницу, лишив пенсионера прав на недвижимость стоимостью свыше 3 млн руб. В отношении обвиняемой рассматриваются 19 аналогичных эпизодов.

Мария Удовик