Более 71% дончан предпочли частные медклиники для рентген-исследования

Медицинские организации в Ростовской области за 2024 год выполнили более семи миллионов медицинских рентгенорадиологических процедур. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уточняется, процедуры выполняли 584 медицинские организации, из которых 24,3% пришлись на государственные учреждения, 71,2% — на частные медицинские клиники, а остальные 4,45% — на медицинские организации ведомств (Минобороны, МВД, ФСИН, ФСБ, ФМБА, Росгвардии и «РЖД»).

Более половины пациентов (64,94%) пользовались услугами флюорографии, 23,16% — компьютерной томографией.

Константин Соловьев