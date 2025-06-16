Экс-директор управления капстроительства получила взятку на квартиру

В Ленинском райсуде Перми начался процесс по уголовному делу в отношении владельца ООО «Трест №6» Сергея Микова. Он обвиняется в передаче 5,45 млн руб. Ирине Чирковой, которая на тот момент была руководителем управления капстроительства администрации Перми. Как сообщает Properm.ru, в ходе процесса господин Миков заявил, что денежные средства госпожа Чиркова попросила на покупку новой квартиры. При этом условия возврата денег не оговаривались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

По словам Сергея Микова, он осознавал, что дает взятку за общее покровительство, но 1,5 млн руб. из полученных денег Ирина Чиркова вернула. «Под общим покровительством я понимал, что Чиркова “пинками” заставляла сотрудников управления техзаказчика и проектировщиков что-то делать. Она выступала буфером между мэрией и мной»,— цитирует ресурс подсудимого. Господин Миков отметил, что после передачи взятки условия работы «Треста №6» в части взаимодействия с управлением техзаказчика стали более комфортными.

Уголовное дело в отношении Ирины Чирковой сейчас также рассматривает Ленинский райсуд Перми. В отличие от Сергея Микова, который признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, экс-руководитель в ходе предварительного следствия криминал отрицала. На первом судебном заседании она пояснила, что выразит свою позицию по делу позже.