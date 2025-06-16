Экс-директор управления капстроительства получила взятку на квартиру
В Ленинском райсуде Перми начался процесс по уголовному делу в отношении владельца ООО «Трест №6» Сергея Микова. Он обвиняется в передаче 5,45 млн руб. Ирине Чирковой, которая на тот момент была руководителем управления капстроительства администрации Перми. Как сообщает Properm.ru, в ходе процесса господин Миков заявил, что денежные средства госпожа Чиркова попросила на покупку новой квартиры. При этом условия возврата денег не оговаривались.
Фото: Дмитрий Астахов
По словам Сергея Микова, он осознавал, что дает взятку за общее покровительство, но 1,5 млн руб. из полученных денег Ирина Чиркова вернула. «Под общим покровительством я понимал, что Чиркова “пинками” заставляла сотрудников управления техзаказчика и проектировщиков что-то делать. Она выступала буфером между мэрией и мной»,— цитирует ресурс подсудимого. Господин Миков отметил, что после передачи взятки условия работы «Треста №6» в части взаимодействия с управлением техзаказчика стали более комфортными.
Уголовное дело в отношении Ирины Чирковой сейчас также рассматривает Ленинский райсуд Перми. В отличие от Сергея Микова, который признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, экс-руководитель в ходе предварительного следствия криминал отрицала. На первом судебном заседании она пояснила, что выразит свою позицию по делу позже.