Командующий силами обороны Грузии поучаствовал в праздновании 250-летия армии США

Командующий силами обороны Грузии генерал-лейтенант Георгий Матиашвили, находящийся с визитом в ФРГ, принял участие в торжественной церемонии по случаю 250-летия армии США. Церемония прошла в немецком городе Висбаден. Об этом сообщило агентство Imedinews со ссылкой на Министерство обороны Грузии.

На мероприятие грузинского генерала пригласил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. По информации оборонного ведомства Грузии, Георгий Матиашвили «поздравил американского генерала с юбилеем армии США» и «обсудил направления сотрудничества между США и Грузией в сфере обороны».

Георгий Матиашвили особо отметил значительный вклад США в развитие и трансформацию сил обороны Грузии, а также поблагодарил за «помощь, которую США оказывают грузинским силам обороны».

26 мая, когда в Грузии отмечали День независимости, посол США в Тбилиси Робин Данниган впервые за все годы независимости кавказской страны не присутствовала на торжественной церемонии принесения присяги новобранцами на площади Свободы — центральном мероприятии торжества. Однако церемонию посетил военный атташе США в Грузии.

Георгий Двали, Тбилиси