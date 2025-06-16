В 2025 году объем жилстроительства в СКФО вырос на 26%

Объемы строительства многоквартирных домов в СКФО в 2025 году достигли 4,3 млн кв. м, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на ставропольскую дирекцию банка «Кубань Кредит» .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидерами по возведению многоквартирных домов стали Ставропольский край, Чечня и Дагестан. На эти три региона приходится 75% от общего объема жилищного строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«На Ставрополье сокращение рынка ипотеки в этом году по разным оценкам прогнозируется на 30-40% по сравнению с 2024 годом. Мы понимаем, что даже этот объем в 2025 году будет более чем на 80% обеспечен льготными ипотечными программами — прежде всего, семейной ипотекой. Мощным драйвером, поддерживающим спрос на ипотеку, является прямое взаимодействие с партнерами-застройщиками»,— прокомментировал директор ставропольской дирекции банка «Кубань Кредит» Дмитрий Лисицын.

Несмотря на рост объемов строительства, спрос на квартиры в новостройках сократился на 9% по итогам 2024 года. Невозвращенными остались 724 тыс. кв. м жилья. При этом стоимость недвижимости на первичном рынке в СКФО за прошлый год подорожала на 21%, что более чем в два раза превышает среднероссийский показатель в 9%.

Николай Аксенов