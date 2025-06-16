Полиция обнаружила пять незаконных молельных комнат на Кубани

Сотрудники полиции Краснодарского края обнаружили пять мусульманских молельных комнат, работавших с нарушениями закона, и привлекли к административной ответственности 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Незаконные места проведения религиозных обрядов нашли на улице Западной в Краснодаре, в станице Варениковской Крымского района, хуторе Хорине, поселках Маяк и Подгорная Синюха Отрадненского района.

По результатам проверки на 67-летнего духовного лидера молельной комнаты в Краснодаре составили административные протоколы по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях).

10 приезжих из Центральноафриканской Республики привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России. Двоих из них оштрафовали за управление транспортом при наличии неисправностей и без регистрации.

Алина Зорина