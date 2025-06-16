Пензенская область планирует привлечь 30 млрд руб. инвестиций благодаря ПМЭФ

Пензенская область продемонстрирует на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) семь образцов промышленной продукции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

По словам главы региона, речь идет, в частности, о специализированном наземном тренажере летчика, который специалисты разработали из российских комплектующих. Также на ПМЭФ гости стенда смогут «посетить» будущий новый пензенский аэропорт. На форуме обсудят его строительство.

Господин Мельниченко отметил: на ПМЭФ, который будет проходить в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня, Пензенская область намерена заключить соглашения с крупными инвесторами и ключевыми предприятиями России. Прогнозируется, что это позволит региону привлечь около 30 млрд руб. инвестиций и создать свыше 1 тыс. новых рабочих мест.

Павел Фролов