В Ростове-на-Дону продают особняк XIX века за 258 млн рублей

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону продается особняк XIX. Об этом сообщает портал domostroydon.ru со ссылкой на «популярный сайт для продаж».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАУК РО «Донское наследие» Фото: ГАУК РО «Донское наследие»

Уточняется, что речь идет о доме на улице Советской, 17, построенном в 1890 году. Здание принадлежало мировому судье Нахичевани-на-Дону и гласному нахичеванской городской думы господину Халибову, после перешел в собственность помещицы госпожи Дабаховой. В советский период дом использовали под различные учреждения.

В конце 1990-х особняку был присвоен статус объекта культурного наследия России регионального значения. Стоимость особняка оценили в 258 млн руб.

Константин Соловьев