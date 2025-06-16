В работе заповедника «Утриш» выявили нарушения

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура по итогам совместной проверки с представителями профильных ведомств выявила нарушения в работе ФГБУ «Государственный природный заповедник "Утриш"». Надзорные мероприятия показали несоблюдение требований пожарной безопасности и режима охраны особо охраняемой природной территории, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Как следует из материалов проверки, на ряде участков территории заповедника отсутствует необходимое противопожарное оборудование, выявлены случаи неисправности специализированного транспорта, а также недостаточная укомплектованность штата сотрудников. Кроме того, зафиксированы другие нарушения, затрагивающие обеспечение установленного режима природной охраны.

Особое внимание было уделено исполнению решения суда по иску прокуратуры, которым ранее было предписано установить 70 пожарных резервуаров. На момент проверки на территории заповедника смонтировано лишь 10. По информации учреждения, процесс закупки и размещения оставшихся емкостей продолжается.

В адрес руководителя заповедника внесено представление об устранении выявленных нарушений. Прокуратура оставила на контроле как исполнение требований судебных решений, так и выполнение мероприятий по приведению работы заповедника в соответствие с нормами природоохранного законодательства.

Вячеслав Рыжков