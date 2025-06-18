UDS: Альтернатива вкладу по ставке «Ключевая минус 1%»

Любая тактика инвестирования всегда сопряжена с определенной долей риска. Традиционно мы стремимся минимизировать все случайности и выбрать самый надежный прогноз. В идеальном мире риск еще и застрахован финансовыми показателями. Для этого любой инвестор опирается на данные проверенных и незаинтересованных в собственной выгоде источников.

UDS придерживается аналитического подхода и трезвого взгляда на диверсификацию.

Мы полагаем, что наличие недвижимых активов в любом портфеле делает его пластичным и устойчивым к внешним финансовым потрясениям локального и международного масштаба.

За основу берем консенсус-прогноз в открытом источнике cbonds.ru – источник, на который опираются профессионалы финансового рынка и инвесторы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

И Cbonds, и Центробанк прогнозируют, что ко II кварталу 2026 года ключевая ставка будет снижаться, достигнет уже почти 14% и продолжит падать. Следовательно, и ставка по вкладам опустится на уровень 13% и ниже.

Что это значит для вас

Любые перемены – это возможность обратить обстоятельства в свою пользу. Например, войти в сделку с недвижимостью, используя в качестве первоначального взноса только часть ваших средств. При этом получить рассрочку на период строительства от застройщика, зафиксировать стоимость объекта для вас и получать высокую доходность с этой операции.

Мы опираемся на динамику вывода новых проектов на сайте нашдом.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 2

Здесь все прогнозы обретают форму: растет риск дефицита новых объектов. Это приведет к росту цен и снижению доступности недвижимости в целом. При сохраняющихся темпах выбытия лотов прогноз начинает сбываться уже сегодня.

Таким образом, имея в одной руке объект недвижимости, а в другой вклад или ценные бумаги, вы разрушаете стереотип о двух зайцах и журавлях в небе. Все животные – у вас и безоговорочно следуют вашим указаниям. Все это превращается в стабильный источник доходов.

Предусмотреть риски и оставить себе выбор: квартира или доход с UDS

1. Вы заключаете договор участия в долевом строительстве с первоначальным взносом от 5 млн рублей и опционный договор. В городе Ижевске это ЖК «Пять континентов» (дом №4)*, ЖК «OCEAN CITY»*, в Нижнем Новгороде: ЖК «Первый дом в Нижнем»*, в Перми – ЖК «Квартал 745»*.

2. С момента заключения договора стоимость квартиры для вас фиксируется. При этом ценность квартиры растет от года к году – по прогнозам аналитиков UDS, до середины 2026 года ее рост составит около 12%.

3. В течение 30 дней после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию, вы выбираете, какого сценария придерживаться дальше. Жизненные обстоятельства могут поменяться, и вы решите обустроить семейный уют в новой квартире или передать недвижимость детям. А можете получить дополнительный доход по условиям опционного договора.

Такая тактика предусматривает защиту от возможных рисков обесценивания денег, обеспечивая ваш доход квадратными метрами.

Подтвердим все, о чем писали выше, расчетами

По прогнозам аналитиков UDS, стоимость объекта до середины 2026 года вырастет еще примерно на 12%.

Динамика цен на жилую недвижимость в 12-м микрорайоне

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Доход накопительным итогом за 12 месяцев определяется по формуле:

Сумма внесенных денежных средств по ДДУ * k * Т, где

k – коэффициент роста стоимости, привязанный к ключевой ставке Банка России (ключевая ставка Банка России, процентов годовых минус 1%), действующей в течение расчетного периода;

Т – расчетный период с даты внесения денежных средств по ДДУ до даты акцепта в пересчете на год.

Чтобы выбрать тактику инвестирования, выбирайте инструменты, проверенные профессиональным сообществом финансистов. В этом вам помогут консолидированные отчеты, на которые опираются аналитики UDS.

Воспользуйтесь специальным предложением и рассчитайте свою прибыль от сделок с недвижимостью UDS.

Свяжитесь с вашим персональным менеджером по телефону +7 (342) 273-00-61.

«Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, перечне квартир, месте и порядке получения специальных предложений – в офисе UDS по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 277. БЦ «Parus Plaza» или по тел. +7 (3412) 723-723. Реклама. Рекламодатель – ООО «УДС-Проект». ИНН 1841069965. Представленный прогноз динамики ставок и цен на недвижимость основан на субъективной оценке рыночных тенденций, полученных из открытых источников, аналитиков UDS и не является гарантированным сценарием. Реальные показатели, в том числе доходность от вложений в объекты недвижимости, могут отличаться в зависимости от макроэкономических факторов и изменений законодательства РФ. Настоящий материал носит исключительно информационный характер, не является рекомендацией, а также предложением заключить договор, не гарантирует получение дохода в будущем. Приведенная аналитика не может служить основанием для принятия инвестиционных решений. Перед принятием инвестиционного решения рекомендуется получить консультацию у независимого профессионального советника. Рекламодатель и застройщик не несут ответственности за возможные убытки, понесенные в результате использования содержащейся в материале информации. Предложение не является публичной офертой». ЖК «Океан Сити», дом №2, дом №4, застройщик – ООО СЗ «Океан Сити». ЖК «Пять континентов», дом №3, застройщик – ООО СЗ «Континент». ЖК «Пять континентов», корпус II, застройщик – ООО СЗ «Пять континентов». ЖК № 1, Первый дом в Нижнем*, застройщик – ООО СЗ «УДС-Девелопмент». Агент по продажам – ООО «УДС-Проект». Адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 277, тел. 723-723. Проектные декларации – на сайте наш.дом.рф. * Первый объект, строящийся группой компаний UDS в г. Нижнем Новгороде.

ООО "УДС-ПРОЕКТ"