Туристку из Ростова с травмой спасатели пронесли пять километров в горах Сочи

В горох Сочи спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и «Кубань-СПАС» пять километров несли на себе травмированную туристку из Ростова до ближайшего медпункта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Ростовчанка травмировала ногу на прошлых выходных во время прогулки по Свирскому ущелью «Как рассказала сама пострадавшая, она поскользнулась на мокрой тропе и упала, а из-за сильной боли не смогла самостоятельно дальше идти»,— рассказали в МЧС подробности происшествия.

Женщину передали врачам. Ей оказана вся необходимая помощь.

Наталья Белоштейн