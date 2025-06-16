На границе Сочи с Абхазией остановили иномарки с майнинг-системами

Сотрудники Южного таможенного управления пресекли попытку незаконного перемещения майнингового оборудования через российско-абхазскую границу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на таможенном посту МАПП Адлер были остановлены два автомобиля Toyota Crown, в которых обнаружены скрытые от досмотра электронные устройства, предположительно предназначенные для добычи криптовалюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В первом случае инспекторы, используя мобильный инспекционно-досмотровый комплекс, зафиксировали аномалии в конструкции салона и багажного отделения. В специально оборудованных нишах за задним сиденьем были найдены пять металлических корпусов с блоками питания. Аналогичное оборудование в том же количестве было выявлено и во втором автомобиле, следовавшем по тому же маршруту.

Все изъятое имущество, включая автомобили, направлено на экспертизу. Речь идет о нарушении требований таможенного законодательства. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Вячеслав Рыжков