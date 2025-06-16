В Новороссийске нашли контрабанду алкоголя и сигарет на иностранном судне

Новороссийская таможня пресекла попытку ввоза на территорию ЕАЭС немаркированной табачной и алкогольной продукции, сокрытой на иностранном судне, прибывшем из турецкого порта Гебзе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе досмотра в каюте капитана было обнаружено 1520 пачек сигарет и 12 литров крепкого алкоголя, не имеющих российских акцизных марок и обязательной маркировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Новороссийской таможни Фото: пресс-служба Новороссийской таможни

По данным экспертизы, рыночная стоимость изъятой продукции превысила 350 тыс. руб., что квалифицируется как крупный размер по статье 226.1 УК РФ. В отношении капитана возбуждено уголовное дело по ч. 1 указанной статьи — контрабанда стратегически важных товаров. Он дал признательные показания.

Как отметили в таможне, контроль за ввозом подакцизной продукции остается одним из приоритетных направлений деятельности ведомства в акватории Черного моря.

Вячеслав Рыжков