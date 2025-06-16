На донском угледобывающем предприятии выявили 12 нарушений
В Октябрьском районе Ростовской области на угледобывающем предприятии выявили 12 нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Так, у угледобытчика не было комплексного экологического разрешения. На предприятии складировали отходы на открытом грунте, а сточные воды сбрасывались правоустанавливающих документов. Кроме того, компания имеет задолженность по налогу на добычу полезных ископаемых более 3 млн руб.
Специалисты Росприроднадзора взяли пробы почвы, сточных вод и отходов на анализ. По результатам исследований будет принято решение о возбуждении уголовного дела.