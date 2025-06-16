В Пласте завели дело об оставлении в опасности после выпадения ребенка из окна

Следственный отдел по Южноуральску СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ) после сообщения о выпадении шестилетнего мальчика из окна квартиры на четвертом этаже в Пласте, сообщает пресс-служба управления СКР.

По данным следствия, вечером 13 июня мальчик находился дома без присмотра взрослых. Он залез на окно, облокотился на москитную сетку и выпал. Установлено, что мама ребенка ушла на работу, оставив его с несовершеннолетними братьями и сестрой. Сейчас мальчик в больнице, ему оказывают помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Условиям проживания и воспитания ребенка, а также действиям органов опеки дадут надлежащую правовую оценку.

Виталина Ярховска