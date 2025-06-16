Ярославца будут судить за гибель ребенка в ДТП

В Некрасовский районный суд направлено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Ярославля, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель двух человек, в том числе ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Следствие установило, что в марте 2025 года обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Haval Jolion, ехал по дороге Туношна – Бурмакино, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произвел столкновение с машиной Lada Granta. В результате аварии погиб водитель Lada и его малолетний сын. Еще один пассажир отечественного авто пострадал.

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«Уголовно дело направлено для рассмотрения по существу в Некрасовский районный суд. Санкция ч. 5 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова