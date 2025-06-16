Суд в Астрахани снял запрет на строительство 26-этажки на Куйбышева, 88

Арбитражный суд Астраханской области снял обеспечительные меры с земли на Куйбышева, 88, которые наложили из-за отсутствия разрешения на строительство и незаконного складирования строительных материалов. С требованиями вышла мэрия областного центра.

Проект представляет собой 26-этажный клубный дом бизнес-класса «Федерация». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на III квартал 2028 года. Разрешение на строительство застройщик получил 16 мая 2025 года.

Основанием для возобновления работ стало полное исполнение предписаний: демонтаж незаконно возведенной железобетонной сваи и легализация строительства через официальное разрешение. Суд признал, что сохранение запрета нарушает баланс интересов, причиняя застройщику значительный ущерб без компенсации общественных рисков.

Решение вступает в силу немедленно. Администрация Астрахани может обжаловать его в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Компания-застройщик — ООО «Специализированный застройщик „РЭС-Куйбышева“», зарегистрированное 16 февраля 2024 года. Генеральный директор организации — Дмитрий Кирпичников. Единственным учредителем значится физическое лицо Елена Бочарова.

Никита Маркелов