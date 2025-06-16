Самарский облсуд смягчил наказание осужденному за взятку доценту СГЭУ

В Самарском областном суде в апелляционном порядке пересмотрен приговор Советского районного суда по уголовному делу в отношении доцента кафедры ФГБОУ ВО «СГЭУ», осужденной за получение взятки. Об этом сообщили сегодня в облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, доцент кафедры в 2021 году получила через посредника взятку в сумме 12 тыс. руб. за выставление студенту положительной оценки по экзамену и зачета без фактического выполнения им необходимых работ и объективной проверки его знаний.

В марте 2025 года приговором Советского районного суда женщина была признана виновной в получении взятки, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 550 тыс. руб. с лишением права занимать должности в государственных образовательных учреждениях, связанные с исполнением организационно-распорядительных полномочий, сроком на 1,5 года.

Защита с приговором не согласилась и обратилась в облсуд с апелляцией, попросив переквалифицировать действия доцента на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», освободив от наказания в связи с истечением сроков давности. Прокурор, в свою очередь, также обратился в суд с апелляционным представлением, в котором просил назначить осужденной наказание в виде лишения свободы со штрафом и запретом заниматься преподавательской деятельностью.

В итоге областной суд снизил размер назначенного осужденной основного наказания в виде штрафа до 500 тыс. руб., исключил указание нижестоящего суда на назначение дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в государственных образовательных учреждениях, связанные с исполнением организационно-распорядительных полномочий, и назначил дополнительное наказание в виде запрета заниматься преподавательской деятельностью сроком на 1,5 года.

Алексей Алексеев