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На Дону сдал ЕГЭ по русскому языку на сто баллов 91 человек

В Ростовской области стобалльниками на государственном экзамене по русскому языку стал 91 выпускник. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В ведомстве рассказали, что по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня и истории появилась первая трехсотбалльница — выпускница гимназии «ДАР» Ростова-на-Дону. Еще четыре одиннадцатиклассника заработали по 200 баллов на госэкзаменах.

Результаты ЕГЭ по физике и обществознанию выпускники узнают не позднее 23 июня.

Наталья Белоштейн

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