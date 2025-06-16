На Дону сдал ЕГЭ по русскому языку на сто баллов 91 человек
В Ростовской области стобалльниками на государственном экзамене по русскому языку стал 91 выпускник. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
В ведомстве рассказали, что по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня и истории появилась первая трехсотбалльница — выпускница гимназии «ДАР» Ростова-на-Дону. Еще четыре одиннадцатиклассника заработали по 200 баллов на госэкзаменах.
Результаты ЕГЭ по физике и обществознанию выпускники узнают не позднее 23 июня.