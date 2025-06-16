В Ростовской области сохраняется высокий уровень пожароопасности

На территории Ростовской области конца суток 16 и 17 июня сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что 5-й класс пожарной опасности ожидается в Константиновском и Усть-Донецком районах. Кроме того, 4-й класс сохраняется в следующих районах: Морозовский, Тацинский, Белокалитвинский, Каменский, Милютинский, Обливский, Волгодонской, Цимлянский, Семикаракорский, Багаевский, Весёловский и Мартыновский.

В ГУ МЧС России по Ростовской области напомнили о соблюдении мер предосторожности.

Мария Хоперская