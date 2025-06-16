Объем средств на вкладах жителей Самарской области превысил 1 триллион рублей

По состоянию на начало мая 2025 года на вкладах и текущих счетах (без учета средств на счетах эскроу) жителей Самарской области хранилось более 1 трлн руб. Это на 25% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации Центробанка, в апреле-мае текущего года в Самарской области был зафиксирован умеренный рост потребительской активности, как и в целом по России. Наиболее заметным он был в сфере услуг.

В частности, жители Самарской области «чаще посещали кафе и рестораны, интересовались экскурсиями по туристическим местам, бронировали путевки в санатории и базы отдыха», говорится в публикации ЦБ РФ. Кроме того, в мае в регионе увеличилась посещаемость заведений общепита за счет более активного открытия летних веранд и проведения гастроужинов в разных форматах. Также жители области чаще заказывали доставку готовых блюд из кафе и ресторанов.

Одновременно с этим в отчетном периоде в Самарской области снизился интерес потребителей к крупным покупкам. Это связано, в том числе, с охлаждением потребительского кредитования. Объем займов, выданных жителям, в апреле 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года примерно на 27%.

В этот период жители Самарской области стали меньше приобретать мебель и бытовую технику, и это замедлило рост цен на них. При этом персональные компьютеры и телевизоры в регионе незначительно подешевели. Кроме того, в Самарской области снизился спрос на одежду и обувь.

Георгий Портнов