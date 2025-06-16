Челябинский облсуд обязал власти ликвидировать свалку в Черноборском поселении

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции об обязанности администрации Черноборского сельского поселения ликвидировать незаконную свалку за три месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

О свалке стало известно после проверки прокуратуры Чесменского района. Выяснилось, что возле поселка Черноборский на площади 136 тыс. кв. м жители незаконно складируют мусор. В мае 2023 года свалку закрывала местная администрация, однако население продолжило свозить сюда отходы. Ведомство, отмечая небезопасность территории для окружающей среды, подало иск.

Прокуратура требовала обязать власти ликвидировать свалку за три месяца после вступления решения суда в законную силу. Варненский районный суд, имеющий постоянное судебное присутствие в селе Чесма, удовлетворил требования. Администрация поселения не согласилась с постановлением и обжаловала его. Челябинский областной суд встал на сторону надзорного ведомства и оставил решение без изменений.

Виталина Ярховска