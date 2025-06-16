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Туман и повышенная влажность прогнозируются местами по Удмуртии ночью 17 июня

Ночью 17 июня местами по Удмуртии ожидается туман и повышенная влажность воздуха, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Он напомнил, что с 17 по 20 июня на территории региона сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников. В регионе действует особый противопожарный режим: запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

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