Туман и повышенная влажность прогнозируются местами по Удмуртии ночью 17 июня

Ночью 17 июня местами по Удмуртии ожидается туман и повышенная влажность воздуха, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Он напомнил, что с 17 по 20 июня на территории региона сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников. В регионе действует особый противопожарный режим: запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ