На Дону площадь зараженных болезнями угодий превысила 80 тысяч гектар

В Ростовской области более 80 тыс. гектар посевов оказались заражены карантинными вредителями, болезнями и сорняками. Этот показатель за месяц вырос почти в два раза, сообщил филиал Россельхозцентра по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на 46 тыс. гектар зерновых нашли вредителей и болезни. Еще более 34 тыс. гектар засорены сорняками.

Самой распространенной в регионе болезнью оказался септориоз пшеницы. Им заражены порядка 23 тыс. гектар. Корневые гнили выявили на площади 8,27 тыс. гектар. На 16 тыс. гектар угодий нашли особо опасного вредителя — клопа вредную черепашку (Eurygaster integriceps).

Мария Хоперская