В центре Ярославля на два дня перекроют улицы

В Ярославле 18 июня будет перекрыта часть дорог в связи с проведением крестного хода, а 25 июня — в связи с праздником выпускников. Соответствующие приказы подписал директор департамента городского хозяйства мэрии.

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18 июня движение машин будет прекращено на участках улиц Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Кедрова, Советская, Трефолева, Первомайский переулок. Ограничения будут действовать с 5:00 до 11:30 из-за крестного хода с Казанской иконой Божией Матери.

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Фото: мэрия Ярославля Перекрытия 18 июня

Фото: мэрия Ярославля

25 июня будут перекрыты участки улиц Кедрова, Народный переулок, Советский переулок, Советская, Советская площадь, площадь Челюскинцев, Кирова, Нахимсона, Андропова, Первомайская. Время действия ограничения — с 7:00 до 21:30. В это время будут проводить церемонию вручения почетного знака губернатора Ярославской области «За особые успехи в учении».

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Фото: мэрия Ярославля Перекрытия 25 июня

Фото: мэрия Ярославля

«УГИБДД рекомендовано обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения»,— указывается в обоих приказах.

Алла Чижова