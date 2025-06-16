В пяти регионах Черноземья прогнозируют грозы

Из-за прогнозируемых гроз в пяти регионах Черноземья, за исключением Воронежской области, ввели желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской и Тамбовской областях грозы будут сопровождаться ветром с порывами до 15–17 м/с. Непогода в первом регионе ожидается с 9:00 до 21:00 17 июня, во втором — с 6:00 17 июня до 6:00 18 июня.

В Курской и Орловской областях грозы возможны с 9:00 до 21:00 17 июня, в Липецкой — с 6:00 до 18:00 того же дня.

В Воронежской области синоптики прогнозируют пятый, самый высокий, класс пожарной опасности. Из-за этого в регионе до 6:00 18 июня будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова