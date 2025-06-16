«Орский маньяк» Валерий Андреев включен в список самых разыскиваемых преступников России

МВД РФ опубликовало список наиболее опасных разыскиваемых преступников. Всего их одиннадцать, за помощь в поимке каждого гарантируется вознаграждение в 1 млн руб. Третьим номером в списке значится «орский маньяк» Валерий Андреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Родившегося в 1957 году Валерия Андреева подозревают в причастности к похищениям, изнасилованиям и убийствам женщин на территории Оренбургской области в период с 2006 по 2013 год.

МВД сообщает приметы разыскиваемого: лицо овальное, нос прямой, волосы прямые, короткие, цвет волос темный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие. На верхней челюсти спереди слева и справа с 1 по 4 зубы имели коронку жёлтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы имели коронку из жёлтого металла. На животе имеется шрам после операции (удаление язвы). При себе имеет водительское удостоверение 56 РА 083467.

«В ходе проведённых совместных оперативно-разыскных мероприятий с отделом криминалистики СУ СК России по Оренбургской области по розыску преступника Андреева Валерия Николаевича установлена его причастность по восьми эпизодам безвестного исчезновения лиц женского пола с признаками криминального характера»,— говорится в сообщении ведомства.

Кроме 1 млн руб. от МВД за информацию, способствующую задержанию преступника, гарантирована денежная премия в размере 500 тыс. руб. от губернатора Оренбургской области.

Алексей Алексеев