Розничные продажи в Китае в мае показали рекордный рост

Розничные продажи в Китае по итогам мая выросли на 6,4% по сравнению с прошлым годом, следует из отчета Национального бюро статистики страны. Это самый высокий показатель роста розничных продаж с декабря 2023 года. Статистические данные оказались значительно лучше прогнозов аналитиков. Опрошенные Reuters эксперты ожидали, что розничные продажи вырастут на 5%, то есть снизятся по сравнению с апрельским значением (5,1%).

Представитель бюро статистики Линхуэй Фу объяснил рост потребления в мае всплеском онлайн-покупок в преддверии сезона распродаж и увеличением числа иностранных туристов. Господин Фу добавил, что сохранить нынешний темп роста потребительского спроса после второго квартала будет непросто, учитывая неопределенность в торговых отношениях с США.

В апреле Дональд Трамп ввел в отношении товаров из КНР пошлины в 145%, Китай ответил тарифами в 125%. В мае страны договорились о взаимном сокращении пошлин на 90 дней. Со стороны США они составили 30%, со стороны Китая — 10%. 11 июня стороны заключили торговое соглашение, которое позволило сохранить эти ставки пошлин.

Кирилл Сарханянц