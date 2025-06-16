УФК требует вернуть 133 млн, выделенных на строительные проекты в Волгограде

Арбитражный суд Волгоградской области признал недействительным представление УФК, обязывающее Комитет строительства области вернуть бюджетные средства, выделенные компаниям «Стройф» и «Берег Волги».

УФК по Волгоградской области потребовало вернуть в бюджет 133,4 млн руб. субсидий, выплаченных в 2022–2023 годах на технологическое присоединение жилых комплексов к сетям энерго- и газоснабжения. Казначейство сочло выплаты необоснованными, так как акты о завершении работ на момент проверки отсутствовали, а объекты не были введены в эксплуатацию. Требование касалось двух проектов: «Комплексного развития Тракторозаводского района» и «Жилой застройки на ул. Степана Разина». Первым занимается ООО СЗ «Стройф», вторым АО «Берег Волги» СЗ; они же получили спорные субсидии в размере 57,8 млн руб. и 75,5 млн руб. соответственно. Дополнительно оспаривался контроль за закупкой 56 троллейбусов для Волгограда.

Суд установил, что субсидии возмещали фактические затраты застройщиков, подтвержденные договорами и платежами. ООО «Стройф» перевело 57,8 млн руб. сетевой организации, АО «Берег Волги» — 75,5 млн руб. за подключение к электросетям и газопроводам.

Условия соглашений не требовали подписания актов до ввода домов в эксплуатацию. Результатом субсидий является сдача объектов к 2027–2037 годам, что выполняется с опережением графика. Требование о возврате средств противоречит экономическому смыслу господдержки: проекты реализуются, на ул. Тракторостроителей уже сдано 6 домов, на ул. Степана Разина — построена котельная и сети, подчеркнул суд.

Задержка поставки 20 единиц техники оказалась связана с действиями подрядчика (ООО «Торговый дом «Транс-Альфа»), а не ненадлежащим контролем Комитета, выяснил суд. В результате иск администрации Волгограда к поставщику о взыскании 86 млн руб. неустойки ранее был отклонен судом. УФК подало апелляционную жалобу

Никита Маркелов